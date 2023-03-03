Фонд AdVita запускает благотворительный курс лекций о «Душе Петербурга»

Благотворительный фонд AdVita 3 марта запускает онлайн-курс лекций «Душа Петербурга: городская мифология и реальность в литературе и архитектуре». Весь сбор от продажи билетов будет направлен на помощь подопечным фонда — детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.



Курс рассчитан на три месяца — каждую пятницу слушатели будут знакомиться с Петербургом с совершенно разных сторон вместе с историками, филологами и писателями, а также с архитектурным критиком.



«Этот онлайн-курс очень важен для всех, кто любит Петербург и русскую литературу и архитектуру. Мы собрали замечательных специалистов на разговор о том, как возник Петербург, как складывался миф о нём и что с нашим городом происходит сейчас. Поводом к созданию курса послужило столетие одной небольшой книжки, наделавшей много шуму в 1922 году. Николай Павлович Анциферов, историк и экскурсовод, человек совершенно выдающийся, назвал свою книжку «Душа Петербурга» — и проследил образ города от торжественных од XVIII века до сочинений современных ему модернистов. Именно он назвал Петербург городом «трагического империализма», — говорит Елена Грачева, член правления фонда AdVita.

