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    Фонд AdVita запускает благотворительный курс лекций о «Душе Петербурга»

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    Благотворительный фонд AdVita 3 марта запускает онлайн-курс лекций «Душа Петербурга: городская мифология и реальность в литературе и архитектуре». Весь сбор от продажи билетов будет направлен на помощь подопечным фонда — детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

    Курс рассчитан на три месяца — каждую пятницу слушатели будут знакомиться с Петербургом с совершенно разных сторон вместе с историками, филологами и писателями, а также с архитектурным критиком.

    «Этот онлайн-курс очень важен для всех, кто любит Петербург и русскую литературу и архитектуру. Мы собрали замечательных специалистов на разговор о том, как возник Петербург, как складывался миф о нём и что с нашим городом происходит сейчас. Поводом к созданию курса послужило столетие одной небольшой книжки, наделавшей много шуму в 1922 году. Николай Павлович Анциферов, историк и экскурсовод, человек совершенно выдающийся, назвал свою книжку «Душа Петербурга» — и проследил образ города от торжественных од XVIII века до сочинений современных ему модернистов. Именно он назвал Петербург городом «трагического империализма», — говорит Елена Грачева, член правления фонда AdVita.

    Об истории и душе Петербурга расскажут Алина Бодрова, Дмитрий Калугин, Кирилл Зубков, Сергей Гуськов, Наталия Мазур, Виктор Димитриев, Всеволод Зельченко, Дмитрий Бреслер, Валерий Дымшиц, Елена Грачева и Мария Элькина.

    Курс раскрывает три большие темы.

    Во-первых, будет разговор о самой идее «души города». Это вовсе не метафора, вернее, не только метафора. Исследования городов с середины XIX века всё больше и больше увлекают историков, антропологов, психологов, философов. Рождается идея экскурсии как способа постижения городского пространства и genius loci — гения места. Все современные авторские экскурсии родом из бурных споров начала XX века о том, что значит понять город, познакомиться с ним?

    Во-вторых, вы услышите о Петербурге в творчестве самых разных писателей, от пушкинской эпохи до эпохи модернизма. «Не думайте, что вы знаете всё о Петербурге Достоевского или Гумилева, Некрасова или Ходасевича, — вас ждут настоящие открытия», — говорят организаторы курса.

    В-третьих, архитектурный критик Мария Элькина прочитает две лекции о том, что такое Петербург с градостроительной и архитектурной точки зрения. Петербургский миф в литературе — с этим словосочетанием мы более-менее знакомы, но что нам говорит архитектура? Какова градостроительная философия, и как нам смотреть назад, в прошлое города, и как смотреть вперед, чтобы город мог существовать как современный мегаполис?

    Всего запланировано 13 лекций. Можно приобрести весь курс целиком или выбрать только интересующие. Кроме того, если время лекции вам неудобно, вы сможете получить запись.

    Первая встреча состоится уже сегодня, 3 марта, в 19:00.

    Все подробности — здесь.

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, занимается поиском и активацией доноров костного мозга, арендует жилье для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    В 2022 году за адресной помощью в фонд обратились 830 человек, которые приехали в Петербург на лечение со всей страны.

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