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    Петербургская полиция постучалась к предполагаемым «серым банкирам». За три года они заработали 16 млн

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    В Петербурге задержали троицу, которая может быть причастна к фирмам, незаконно обналичивавшим деньги. За три года «предприниматели» заработали больше 16 миллионов рублей.

    К подозреваемым пришли накануне, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Это 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально не работающие 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. Следствие полагает, что в 2019 году они зарегистрировали несколько организаций, подыскали клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов. Работали в офисах на Большой Подьяческой улице, 39А.

    В конце февраля было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. При обысках у фигурантов изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, смартфоны, компьютерную технику для доступа в систему «банк–клиент», 3,5 миллиона рублей и электронные носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности фирм.

    Фигуранты временно помещены в изолятор. Известно, что женщину больше двадцати лет назад судили по «наркотической» статье, ее товарищи в незаконном раньше уличены не были.

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    ЗадержаниеОбналичивание денегУголовное дело
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    Комментарии 1

    Гость03 Мар 2023 в 10:09
    Мельчает обнальщик
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