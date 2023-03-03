Петербургская полиция постучалась к предполагаемым «серым банкирам». За три года они заработали 16 млн

В Петербурге задержали троицу, которая может быть причастна к фирмам, незаконно обналичивавшим деньги. За три года «предприниматели» заработали больше 16 миллионов рублей.



К подозреваемым пришли накануне, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Это 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально не работающие 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. Следствие полагает, что в 2019 году они зарегистрировали несколько организаций, подыскали клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов. Работали в офисах на Большой Подьяческой улице, 39А.

