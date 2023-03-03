Женщина догнала трамвай на Солидарности. Пострадала маленькая девочка

Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 марта.



ДТП произошло 2 марта около 8 часов на проспекте Солидарности, 25. По предварительной версии, 31-летняя женщина на «КИА Рио», не справившись с управлением, совершила столкновение с попутным трамваем.



Пострадала пассажирка легковой машины — 4-летняя девочка, судя по фамилии, дочь водителя. Скорая доставила её в детскую городскую больницу № 19 в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы.

