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    Женщина догнала трамвай на Солидарности. Пострадала маленькая девочка

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    Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 марта.

    ДТП произошло 2 марта около 8 часов на проспекте Солидарности, 25. По предварительной версии, 31-летняя женщина на «КИА Рио», не справившись с управлением, совершила столкновение с попутным трамваем.

    Пострадала пассажирка легковой машины — 4-летняя девочка, судя по фамилии, дочь водителя. Скорая доставила её в детскую городскую больницу № 19 в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы.

    Про водителя «КИА» известно, что в прошлом году её шесть раз привлекали к ответственности за административные нарушения.

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