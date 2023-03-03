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    Сенатор Бондарев: Призывной возраст могут изменить осенью

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    Призывной возраст в России могут повысить уже этой осенью, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев РИА Новости в интервью, опубликованном 3 марта.

    «Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — пояснил Бондарев.

    Сейчас законопроект находится в работе. Вероятно, в Госдуму его внесёт правительство, так как инициативу высказал глава Минобороны Сергей Шойгу, отметил Бондарев.

    «Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», — подчеркнул сенатор.

    Законодателям необходимо не упустить важные детали при подготовке документа к внесению в парламент.

    «Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — заключил Бондарев.

    Ранее Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

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    ГосдумаГосдума РФПризыв в армиюПризывной возраст
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