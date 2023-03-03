Сенатор Бондарев: Призывной возраст могут изменить осенью

Призывной возраст в России могут повысить уже этой осенью, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев РИА Новости в интервью, опубликованном 3 марта.
«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — пояснил Бондарев.
Сейчас законопроект находится в работе. Вероятно, в Госдуму его внесёт правительство, так как инициативу высказал глава Минобороны Сергей Шойгу, отметил Бондарев.
«Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», — подчеркнул сенатор.
Законодателям необходимо не упустить важные детали при подготовке документа к внесению в парламент.
«Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — заключил Бондарев.