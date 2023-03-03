Сенатор Бондарев: Призывной возраст могут изменить осенью

Призывной возраст в России могут повысить уже этой осенью, сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев РИА Новости в интервью, опубликованном 3 марта.



«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — пояснил Бондарев.

Сейчас законопроект находится в работе. Вероятно, в Госдуму его внесёт правительство, так как инициативу высказал глава Минобороны Сергей Шойгу, отметил Бондарев.

