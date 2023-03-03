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    Снег с крыши в Кузбассе завалил двух женщин и вынес их на дорогу, где ехал самосвал

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    В городе Тайге Кемеровской области пешеходы, проходящие мимо здания, оказались под «лавиной»: на них обрушился снег с кровли, сообщает 3 марта издание Prokuzbass.

    На записи видно, как большая масса снега сбивает людей с ног и выносит на дорогу, где как раз в это время едет самосвал. Женщин спасают считаные секунды. Прохожие помогли пострадавшим подняться на ноги. Инцидент, по словам очевидцев, произошел 24 февраля на улице Савинова, у здания швейной фабрики.

    В администрации Тайгинского городского округа журналисту «ФедералПресс» прокомментировали ЧП: «Информацию по факту схода снега с кровли производственного здания швейной фабрики, расположенного по адресу: город Тайга, улица Савинова, дом 2, передали в надзорные органы. После проверки будет дана правовая оценка по этому факту».

    По данным NGS24, в тот же день в Тайге снег и лёд, сошедшие с крыш, повредили несколько автомобилей.

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    Сход снега с крышиКемеровская областьСход снега с крышКузбасс
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    Комментарии 2

    Гость03 Мар 2023 в 10:22
    в гараже или стоянке
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