Путин расширил права военкоматов: новости СВО за 3 марта

Согласно указу Путина, военкоматы будут выполнять множество новых задач Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 марта.



Путин обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов Президент РФ Владимир Путин провел плановое заседание с членами Совбеза. Во вступительной части заседания глава государства объявил, что на повестке дня «один, но очень важный вопрос» — антитеррористическая защищенность объектов. Доклад по этому вопросу готовил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Несмотря на то, что собрание было плановым, есть большая вероятность, что на нем обсуждались также и вчерашние события, произошедшие в Брянской области. В онлайн-трансляции мы следили за тем, о чём глава государства говорил с членами Совбеза. В Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что во время зачистки села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии. — Четверо росгвардейцев — трое сотрудников Брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.





Депутат сообщил, что отряды Росгвардии провели зачистку в селе Любечане и участвовали в разминировании села Сушаны, а также опубликовал фотографию мины, которую, по его словам, нашли на месте.

В петербургском «ЧВК Вагнер Центре» открылся молодежный клуб «Вагнеренок» Молодежный клуб «Вагнеренок» открылся в петербургском «ЧВК Вагнер Центре». В группе клуба во «ВКонтакте» говорится о том, что клуб проводит «различные мероприятия патриотической направленности для патриотов своей родины». В «Вагнеренке» предлагают поучаствовать в круглых столах «с видными политиками, блогерами, военными и другими личностями, которые продвигают истинные ценности России», и улучшить свои навыки публичных дебатов. Также в клубе проводят волонтерские акции, в том числе мастер-классы по изготовлению окопных свечей, и готовят к прохождению военной службы.

Первая публикация о деятельности клуба появилась 29 января — тогда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретился с участниками «Вагнеренка» перед премьерой документального фильма «Несгоревший Ленинград» и назвал «ЧВК Вагнер Центр» «отличным начинанием Евгения Пригожина». Среди других посетителей клуба — депутаты Мария Бутина (ЕР) и Василий Власов (ЛДПР), а также блогеры Юрий Подоляка и Василий Вереск.

Путин подписал указ о полномочиях компаний, срывающих госзаказ во время военного положения

Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу (ГОЗ) в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ.

Из указа следует, что если компании нарушат свои обязательства по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, права их акционеров и полномочия органов управления будут приостановлены до отмены военного положения. Для них будет назначено внешнее управление — кандидатов будет предлагать Минпромторг.

Также Путин подписал указ о создании при коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ рабочей группы по вопросам деятельности предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ) в период военного положения. Военное положение в настоящее время действует на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В военкоматах будут выдавать удостоверения ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Он дополняет положение о военных комиссариатах от 2012 года и включает в круг их задач выдачу удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, согласно указу, военные комиссариаты будут выполнять, помимо перечисленных в положении, «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны».



В Херсонской области задержали украинца, передававшего данные о ВС РФ Гражданина Украины, который пересылал украинским силовикам данные о расположении войск РФ, задержали в Херсонской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Сотрудники полиции вместе с коллегами из других силовых ведомств во время интернет-мониторинга обратили внимание на мужчину, публикующего экстремистские комментарии и пересылающего видеозаписи с казнью пленных российских солдат. 22-летнего гражданина Украины задержали в одном из поселков Новотроицкого района. — Изучив его деятельность, офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные. За каждую координату «куратор» пообещал по 300 гривен (611,98 рубля), но, получив данные о пяти «точках», вознаграждение не отправил, — сообщили в ведомстве.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации МВД, мужчина активно сотрудничает с правоохранителями.