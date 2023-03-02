Яблоку негде упасть. Плотная толпа скопилась на станции метро «Маяковская» в Петербурге

Густая толпа людей сформировалась на станции метро «Маяковская» в Петербурге вечером в четверг. Об этом 2 марта сообщает читательница «Фонтанки».
Девушка сделала снимок приблизительно в 17:32. Люди вплотную стоят друг к другу на пути к эскалатору.
В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что с 17:30 вестибюль-1 станции «Площадь Восстания» работает только на вход из-за высокого пассажиропотока.
Напомним, с утра здесь возник коллапс из-за вышедшего из строя эскалатора. Пассажиров просили пользоваться вестибюлем-2 станции «Площадь Восстания» и вестибюлем станции «Маяковская».