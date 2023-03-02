    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    752мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.25eur80.1

    Яблоку негде упасть. Плотная толпа скопилась на станции метро «Маяковская» в Петербурге

    7502
    14 комментариев

    Густая толпа людей сформировалась на станции метро «Маяковская» в Петербурге вечером в четверг. Об этом 2 марта сообщает читательница «Фонтанки».

    Девушка сделала снимок приблизительно в 17:32. Люди вплотную стоят друг к другу на пути к эскалатору.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что с 17:30 вестибюль-1 станции «Площадь Восстания» работает только на вход из-за высокого пассажиропотока.

    Напомним, с утра здесь возник коллапс из-за вышедшего из строя эскалатора. Пассажиров просили пользоваться вестибюлем-2 станции «Площадь Восстания» и вестибюлем станции «Маяковская».

    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПоломкаМетро Петербурга
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close