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    Четверо попали в больницу после испытания фюзеляжа самолета на заводе «Авиастар» в Ульяновске

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    В Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска после трагического инцидента на заводе «Авиастар» доставили четыре человека. Об этом 2 марта рассказал глава региона Алексей Русских в своем telegram-канале.

    Один из получивших травмы после осмотра был отпущен домой. Еще трое были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. «Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь, у пациентов ушибы и резаные раны», — рассказал Русских.

    Напомним, что инцидент произошел в ходе испытаний тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Фюзеляж разрушился под давлением. Смертельные травмы получил один человек.

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    Травмы на производствеАвиационная техникаГибель на заводе
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