Четверо попали в больницу после испытания фюзеляжа самолета на заводе «Авиастар» в Ульяновске

В Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска после трагического инцидента на заводе «Авиастар» доставили четыре человека. Об этом 2 марта рассказал глава региона Алексей Русских в своем telegram-канале.



Один из получивших травмы после осмотра был отпущен домой. Еще трое были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. «Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь, у пациентов ушибы и резаные раны», — рассказал Русских.

Напомним, что инцидент произошел в ходе испытаний тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Фюзеляж разрушился под давлением. Смертельные травмы получил один человек.