Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с КАМАЗом в Москве

Известная российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в автомобильную аварию в Москве днем 2 марта. Она на своей машине столкнулась с грузовиком.



ДТП случилось у дома 91 по Профсоюзной улице, рассказала РИА «Новости» директор телеведущей. По ее словам, грузовик КАМАЗ при перестроении задел машину Вербицкой. Пострадавших в аварии нет.

Лариса Вербицкая начала работать на телевидении в 1982 году. Большинству россиян она знакома по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с июля 1987-го по май 2014 года. В 2004 году Вербицкая получила звание заслуженной артистки России.