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    Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с КАМАЗом в Москве

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    Известная российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в автомобильную аварию в Москве днем 2 марта. Она на своей машине столкнулась с грузовиком.

    ДТП случилось у дома 91 по Профсоюзной улице, рассказала РИА «Новости» директор телеведущей. По ее словам, грузовик КАМАЗ при перестроении задел машину Вербицкой. Пострадавших в аварии нет.

    Лариса Вербицкая начала работать на телевидении в 1982 году. Большинству россиян она знакома по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с июля 1987-го по май 2014 года. В 2004 году Вербицкая получила звание заслуженной артистки России.

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    Комментарии 20

    Гость02 Мар 2023 в 18:30
    Другой бентли возьмёт...
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