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    Снег с крыши или скользкий тротуар? В Петербурге пенсионерку увезли в больницу после прогулки под окнами дома

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    После прогулки по одной из улиц в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали пожилую горожанку. Об этом 2 марта рассказала читательница Евгения.

    «Все чаще с крыш падает снег, а на дорогах гололед, ходить очень опасно. Сегодня упал снег на женщину на Тарасова, 11, её увезли в больницу», — поделилась местная жительница.

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    В пресс-службе Красногвардейского района Петербурга сообщили, что на данный момент обстоятельства происшествия выясняют. При этом сотрудники жилищного агентства проверили кровлю названного дома и не обнаружили на ней осадков.

    Пострадавшей женщине 86 лет. Горожанку госпитализировали и обследуют. «На месте работают все службы, разбираются в ситуации», — уточнили там.

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