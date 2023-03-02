Снег с крыши или скользкий тротуар? В Петербурге пенсионерку увезли в больницу после прогулки под окнами дома

После прогулки по одной из улиц в Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали пожилую горожанку. Об этом 2 марта рассказала читательница Евгения.



«Все чаще с крыш падает снег, а на дорогах гололед, ходить очень опасно. Сегодня упал снег на женщину на Тарасова, 11, её увезли в больницу», — поделилась местная жительница.