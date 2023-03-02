    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    753мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Эксперты назвали лучшие рестораны в России. Пятая часть из них работает в Петербурге

    10248
    21 комментарий

    Оргкомитет национальной ресторанной премии Wheretoeat представил лонг-лист лучших российских ресторанов 2023 года. Всего в список вошли около 500 заведений. Из них 107 работают в Петербурге.

    Финал премии состоится 7 апреля 2023 года в Петербурге. На торжественной церемонии будет назван топ-10 лучших ресторанов России.

    В число претендентов от Северной столицы вошли такие концептуальные рестораны, как Birch, Bourgeois Bohemians, COCOCO Bistro, Osteria Betulla, OGNIVO, Eclipse Classic, Harvest, рестораны при отелях Café Claret, Astoria Restaurant и более демократичные заведения Aster, CHANG, Caffe Italia и другие. Полный список опубликован на сайте премии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ресторанный бизнесРестораны
    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close