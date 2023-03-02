Эксперты назвали лучшие рестораны в России. Пятая часть из них работает в Петербурге

Оргкомитет национальной ресторанной премии Wheretoeat представил лонг-лист лучших российских ресторанов 2023 года. Всего в список вошли около 500 заведений. Из них 107 работают в Петербурге.



Финал премии состоится 7 апреля 2023 года в Петербурге. На торжественной церемонии будет назван топ-10 лучших ресторанов России.



В число претендентов от Северной столицы вошли такие концептуальные рестораны, как Birch, Bourgeois Bohemians, COCOCO Bistro, Osteria Betulla, OGNIVO, Eclipse Classic, Harvest, рестораны при отелях Café Claret, Astoria Restaurant и более демократичные заведения Aster, CHANG, Caffe Italia и другие. Полный список опубликован на сайте премии.

