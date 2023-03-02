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    «Ой, а кто это у нас тут? А ну вылазь!» В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы, который глумился над телом в гробу

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    Городская похоронная служба Владивостока «Некрополь» уволила работника, который на камеру издевался над лежащим в гробу телом. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы мэрии.

    Речь идёт о кадрах, на которых мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, отодвигает крышку деревянного гроба и показывает мёртвого человека. «Ой, а кто это у нас тут? А ну вылазь!» — говорит автор ролика.

    Собеседник агентства заявил, что видеозапись была сделана в 2011 году. После проведения служебной проверки сотрудника незамедлительно уволили.

    «Городская похоронная служба «Некрополь» сожалеет о случившемся и приносит свои извинения за данный инцидент», — добавил источник.

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    ГробРитуальная служба
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