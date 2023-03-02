«Ой, а кто это у нас тут? А ну вылазь!» В Приморье уволили сотрудника ритуальной службы, который глумился над телом в гробу

Городская похоронная служба Владивостока «Некрополь» уволила работника, который на камеру издевался над лежащим в гробу телом. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы мэрии.



Речь идёт о кадрах, на которых мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, отодвигает крышку деревянного гроба и показывает мёртвого человека. «Ой, а кто это у нас тут? А ну вылазь!» — говорит автор ролика.



Собеседник агентства заявил, что видеозапись была сделана в 2011 году. После проведения служебной проверки сотрудника незамедлительно уволили.

