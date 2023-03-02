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    BMW протаранил леса вокруг Университета культуры в центре Петербурга и попал на камеру

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    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Легковой автомобиль улетел с дороги в здание Университета культуры в центре Петербурга в ночь на 2 марта. Таран попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    Авария произошла на углу набережной Лебяжьей канавки и Миллионной улицы. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как автомобиль BMW летит с набережной, не вписывается в левый поворот, выскакивает на тротуар и врезается в строительные леса, установленные вокруг здания Санкт-Петербургского государственного университета культуры.

    После аварии из машины выходит пассажир, обходит BMW и открывает водительскую дверь, откуда спустя несколько мгновений показывается и водитель — судя по видео, девушка. Оба держатся на ногах, и признаков травм у них не видно. В полиции «Фонтанке» подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.

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