BMW протаранил леса вокруг Университета культуры в центре Петербурга и попал на камеру

«Фонтанка.ру»
Легковой автомобиль улетел с дороги в здание Университета культуры в центре Петербурга в ночь на 2 марта. Таран попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Авария произошла на углу набережной Лебяжьей канавки и Миллионной улицы. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как автомобиль BMW летит с набережной, не вписывается в левый поворот, выскакивает на тротуар и врезается в строительные леса, установленные вокруг здания Санкт-Петербургского государственного университета культуры.
После аварии из машины выходит пассажир, обходит BMW и открывает водительскую дверь, откуда спустя несколько мгновений показывается и водитель — судя по видео, девушка. Оба держатся на ногах, и признаков травм у них не видно. В полиции «Фонтанке» подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.