BMW протаранил леса вокруг Университета культуры в центре Петербурга и попал на камеру

Легковой автомобиль улетел с дороги в здание Университета культуры в центре Петербурга в ночь на 2 марта. Таран попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Авария произошла на углу набережной Лебяжьей канавки и Миллионной улицы. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как автомобиль BMW летит с набережной, не вписывается в левый поворот, выскакивает на тротуар и врезается в строительные леса, установленные вокруг здания Санкт-Петербургского государственного университета культуры.