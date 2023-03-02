Станцию метро «Площадь Восстания» всё-таки закрыли на вход

Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыт на вход из-за технической неисправности эскалатора 2 марта в 9:01. Станция работает только на выход, сообщает пресс-служба метро.
«Фонтанка» писала, что из-за неисправности отключён один из эскалаторов и на платформе скопилась толпа пассажиров.
В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» пояснили, что причиной стал разрыв поручня. Его оперативно ремонтируют. В метро советуют пользоваться вестибюлем два «Площади Восстания» (Московский вокзал) и вестибюлем «Маяковской».