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    Станцию метро «Площадь Восстания» всё-таки закрыли на вход

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    Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыт на вход из-за технической неисправности эскалатора 2 марта в 9:01. Станция работает только на выход, сообщает пресс-служба метро.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» писала, что из-за неисправности отключён один из эскалаторов и на платформе скопилась толпа пассажиров.

    В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» пояснили, что причиной стал разрыв поручня. Его оперативно ремонтируют. В метро советуют пользоваться вестибюлем два «Площади Восстания» (Московский вокзал) и вестибюлем «Маяковской».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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