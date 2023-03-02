Автобус Новосибирск — Семипалатинск влетел во встречную фуру, есть погибшие

Смертельное ДТП с автобусом, ехавшим из Новосибирска в Семипалатинск, произошло 2 марта в Рубцовском районе Алтайского края. Полиция перекрыла участок трассы.
Как сообщает NGS со ссылкой на местное МВД, пассажирский автобус «Кинг Лонг» и грузовик МАН столкнулись в 3:50 на 267-м километре дороги А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан). Предположительно, 48-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу, где и врезался в фуру, которой управлял 54-летний мужчина. Погибли два пассажира автобуса, еще два пассажира и водитель получили травмы. В соцсетях пишут, что погибшие — мужчины, а пострадавшие пассажиры — девушки.
Для снижения риска аварий ГУ МВД по Алтайскому краю перекрыло участок трассы А-322 «в связи с ухудшением погодных и дорожных условий (гололедные явления, сильный боковой ветер)».