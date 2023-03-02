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    Петербуржцы жалуются на пробку в метро «Площадь Восстания»

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    5 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На станции метро «Площадь Восстания» утром 2 марта образовалась «пробка» — пассажиры толпятся на платформе перед эскалаторами. Об этом сообщают читатели «Фонтанки».

    Фото: читательница «Фонтанки» Дара
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    По их словам, не работает один из эскалаторов. «Лопнула лента на поручнях, в итоге образовалась большая пробка», — рассказывает читательница Дара.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» пояснили, что один из эскалаторов остановлен из-за технической неисправности. Причиной действительно стал поручень. В итоге один эскалатор работает на подъём и один на спуск.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читательница «Фонтанки» Дара

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