Петербуржцы жалуются на пробку в метро «Площадь Восстания»

На станции метро «Площадь Восстания» утром 2 марта образовалась «пробка» — пассажиры толпятся на платформе перед эскалаторами. Об этом сообщают читатели «Фонтанки».
По их словам, не работает один из эскалаторов. «Лопнула лента на поручнях, в итоге образовалась большая пробка», — рассказывает читательница Дара.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» пояснили, что один из эскалаторов остановлен из-за технической неисправности. Причиной действительно стал поручень. В итоге один эскалатор работает на подъём и один на спуск.