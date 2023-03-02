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    Гиббон Персей удивил сотрудников Ленинградского зоопарка на свой день рождения

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    Видео: Ленинградский зоопарк

    Отец семейства белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка отметил в среду, 1 февраля, свой 29-й день рождения. Его реакция на подарок удивила сотрудников.

    Для именинника работники зоопарка подготовили праздничный «торт» из киви, яблока, банана, ананаса, манго, свеклы, кураги и инжира, выложенных пирамидкой на подстилке из листьев салата и свежей травы. Неожиданно для всех Персей проявил инициативу и первым подошел к угощению, продегустировал и «пригласил к столу» остальное семейство: самку Габину и их дочек Элину и Афину.

    «Обычно самец белоруких гиббонов очень скромный, спокойный и пальму первенства во всём уступает своей второй половинке», — отметили в зоопарке.

    В дикой природе белорукие гиббоны живут в среднем около 25 лет, а в неволе — до 34–35 лет.

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