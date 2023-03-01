«Не надо разгребать снег руками и прыгать вокруг эрантисов, дождитесь оттепели!» В ботсаду дали совет

Ботанический сад 1 марта обратил внимание своих подписчиков, что на его территории уже расцвели весенники. «Шило в мешке не утаишь! Да, цветут!» — признались сотрудники в социальной сети.
Но тут же добавили, что обращаться с первенцами этой весны нужно крайне осторожно. «Друзья, очень просим, если пойдет снег — не надо разгребать его руками и/или прыгать вокруг эрантисов, дождитесь оттепели!» — попросили в Ботаническом.
Ученые обещают, что цветение в Северном дворе продлится еще около месяца, а сейчас основные посадки — еще под снегом. Более того, через пару недель можно будет ждать появления крокусов и подснежников.
«Всё идёт по плану! Всё будет хорошо!» — заверили любителей ботаники в социальных сетях.