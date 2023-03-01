Европротокол и детали ДТП. Автотека расскажет о прошлом автомобилей с пробегом

Сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом Автотека (проект Авито) включил в отчеты описание Европротокола. Также пользователи смогут получить больше данных о ДТП. Это позволит объективнее оценить состояние и безопасность транспортного средства перед покупкой.
Благодаря проверке Европротокола у потенциальных покупателей будет больше информации об авариях. Они смогут сопоставить ее с расчетной стоимостью ремонта и, при необходимости, запросить у продавца дополнительные сведения по происшествию - в том числе, сам бланк протокола.
«Последние несколько лет количество ДТП, оформленных по Европротоколу в России, не опускается ниже 50%, — комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека. — Включение этого документа в отчеты о проверке автомобилей позволит увеличить количество проверяемых авто на предмет неисправностей и повреждений».
В случае, если проверяемый автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии и это было зафиксировано, будущие владельцы получат всю информацию о происшествии, включая момент столкновения, данные о повреждении всех участвующих машин, а также сведения о нарушениях, повлекших за собой аварию. Кроме того, в отчетах Автотеки появились данные о состоянии дорожного полотна, погодные условия на момент происшествия. Сервис указывает марки и модели автомобилей, участвовавших в ДТП вместе с проверяемым транспортным средством. Пользователи смогут купить отчеты по автомобилям-участникам ДТП, чтобы сравнить масштаб повреждений и стоимости ремонта в отчетах.
Еще один новый пункт — «Технические неисправности в момент ДТП». Здесь зафиксированы неисправности автомобиля, которые привели к дорожно-транспортному происшествию (если они были).
«Внесение в отчеты таких дополнительных сведений, как характер нарушений ПДД, а также погоды и дорожного покрытия, позволит пользователям составить наиболее полную картину происшествия и оценить не только техническое состояние интересующего автомобиля, но и поведение продавца за рулем транспортного средства, чтобы принять решение о сделке, — добавляет Андрей Тумкин. — Являясь частью Авито, Автотека продолжает следовать своей цели обеления рынка автомобилей с пробегом и помощи российским автолюбителям в совершении безопасных и прозрачных сделок».
ООО «АБД», avito.ru/autoteka