Европротокол и детали ДТП. Автотека расскажет о прошлом автомобилей с пробегом

Сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом Автотека (проект Авито) включил в отчеты описание Европротокола. Также пользователи смогут получить больше данных о ДТП. Это позволит объективнее оценить состояние и безопасность транспортного средства перед покупкой.



Благодаря проверке Европротокола у потенциальных покупателей будет больше информации об авариях. Они смогут сопоставить ее с расчетной стоимостью ремонта и, при необходимости, запросить у продавца дополнительные сведения по происшествию - в том числе, сам бланк протокола.



«Последние несколько лет количество ДТП, оформленных по Европротоколу в России, не опускается ниже 50%, — комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления сервиса Автотека. — Включение этого документа в отчеты о проверке автомобилей позволит увеличить количество проверяемых авто на предмет неисправностей и повреждений».