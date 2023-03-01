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    Как комарик укусит. В Петербурге стоматологии выставили счёт за лечение детских зубов уколом в глаз

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    Прокурор Красносельского района Петербурга в суде добился денежной компенсации за стоматологический промах шприцем. Не в зуб, а в глаз попали пятилетнему ребёнку.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 1 марта, иск, поданный прокурором в интересах натерпевшейся девочки, удовлетворён частично. С частной клиники «Айсберг+» просили взыскать 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда без учёта штрафа по Закону о защите прав потребителей.

    Красносельский районный суд сократил финансовые требования вдвое. Клинику обязали заплатить за страдания ребёнка 140 тысяч рублей и оштрафовали ещё на 70 тысяч.

    «Фонтанка» писала, что колотую рану глаза в феврале прошлого года получила пятилетняя пациентка стоматологии на улице Доблести. При введении анестезии девочка дёрнулась, и врач с инсулиновым шприцем промахнулась.

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    СтоматологияСуд
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