У петербургского Дворца культуры сражались водители. Один попал в больницу

Два водителя нашли себе неприятности у Дворца культуры в Кировском районе Петербурга. Никто не хотел уступать дорогу, и спор стали решать кулаками.



Потасовка произошла прошлым вечером на парковке на проспекте Стачек, сообщает 1 марта пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области. У шлагбаума возле Дворца культуры и техники имени Газа один из водителей несколько раз ударил оппонента по голове.

Пострадавшего отправили в больницу, а второго участника драки задержала Росгвардия и доставила в отдел полиции.