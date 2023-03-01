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    У петербургского Дворца культуры сражались водители. Один попал в больницу

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    Два водителя нашли себе неприятности у Дворца культуры в Кировском районе Петербурга. Никто не хотел уступать дорогу, и спор стали решать кулаками.

    Потасовка произошла прошлым вечером на парковке на проспекте Стачек, сообщает 1 марта пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области. У шлагбаума возле Дворца культуры и техники имени Газа один из водителей несколько раз ударил оппонента по голове.

    Пострадавшего отправили в больницу, а второго участника драки задержала Росгвардия и доставила в отдел полиции.

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