«Жизнь заставляет, чтобы такой закон был». Сергей Миронов пообещал добиться легализации ЧВК

«Справедливая Россия» намерена легализовать частные военные компании. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал её лидер Сергей Миронов.
По его словам, законопроект о введении понятия «ЧВК» в законодательство для его партии писали профессиональные юристы, изучившие мировой опыт, документ разрабатывали полтора года.
Согласно документу, ЧВК должны создавать только в форме ООО, они также не смогут вести какую-либо иную деятельность. Лицензии на работу ЧВК должно выдавать только Минобороны России, там же будут определять место дислокации ЧВК и выдавать разрешение на участие в операциях. Вести деятельность ЧВК предлагалось только за границей.
Документ ещё до проведения специальной военной операции получил отрицательное заключение правительства. Накануне правительство вновь дало отрицательное заключение, при отказе чиновники сослались на то, что законопроект противоречит
«Мы всё равно будем добиваться его принятия. Жизнь заставляет, чтобы такой закон был», — сказал «Фонтанке» Миронов.
Полное интервью с Сергеем Мироновым читайте здесь.