«Жизнь заставляет, чтобы такой закон был». Сергей Миронов пообещал добиться легализации ЧВК

«Справедливая Россия» намерена легализовать частные военные компании. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал её лидер Сергей Миронов.



По его словам, законопроект о введении понятия «ЧВК» в законодательство для его партии писали профессиональные юристы, изучившие мировой опыт, документ разрабатывали полтора года.

Согласно документу, ЧВК должны создавать только в форме ООО, они также не смогут вести какую-либо иную деятельность. Лицензии на работу ЧВК должно выдавать только Минобороны России, там же будут определять место дислокации ЧВК и выдавать разрешение на участие в операциях. Вести деятельность ЧВК предлагалось только за границей.