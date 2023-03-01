В Петербурге фиксируют коронавирус московского размаха

Госпитализация с коронавирусом в стационары в Петербурге почти догнала Москву, следует из суточного отчета федерального оперштаба от 1 марта.



В России за минувшие сутки госпитализировано 1 950 человек, выявлено 13 438 новых случаев COVID-19, подтверждено 37 летальных исходов. В их числе в Петербурге — 140 госпитализаций, 1 130 заражений и 9 смертей, а также 154 госпитализации, 3 413 заражений и 12 смертей в Москве.



Согласно эпидемиологической справке Смольного от 1 марта, из 2 007 коронавирусных коек в Петербурге заняты 1 554. В том числе 131 пациент находится в реанимации, а 35 — на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 9 984 петербуржца.

