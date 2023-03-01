    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, зап

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.89eur79.51

    Дзюба: «Зенит» из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» из Рио-де-Жанейро

    4278
    10 комментариев

    Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал об уходе из «Зенита». Футболист отметил, что ему предлагали остаться, но его не устроили условия.

    — «Зенит» предложил мне контракт, но так, как будто и не предлагал, — заявил Дзюба. — У меня вообще нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Я считаю, что в российской команде должен быть костяк россиян. Не было конфликта с бразильцами. Я по сей день переписываюсь с Малкомом и Барриосом.

    Также он отметил всё увеличивающуюся роль бразильских футболистов в «Зените».

    — Я понимал, что «Зенит» из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, — подчеркнул экс-футболист петербургской команды. — Возвращаться обратно в «Зенит» нет смысла — я не бразилец и паспорт менять не собираюсь.

    Напомним, что Артем Дзюба покинул «Зенит» летом 2022 года. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешел из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитАртем ДзюбаФутбол
    ЛАЙК10
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close