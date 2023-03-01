Дзюба: «Зенит» из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» из Рио-де-Жанейро

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал об уходе из «Зенита». Футболист отметил, что ему предлагали остаться, но его не устроили условия.



— «Зенит» предложил мне контракт, но так, как будто и не предлагал, — заявил Дзюба. — У меня вообще нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Я считаю, что в российской команде должен быть костяк россиян. Не было конфликта с бразильцами. Я по сей день переписываюсь с Малкомом и Барриосом.

Также он отметил всё увеличивающуюся роль бразильских футболистов в «Зените».