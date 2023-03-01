Кувырок из-за внезапного перестроения на Витебском попал на видео

Движение по Витебскому проспекту утром 1 марта затрудняет ДТП. Переворот кроссовера зафиксировал видеорегистратор очевидца.
Видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как из среднего ряда в правый перестраивается автомобиль и об него «спотыкается» кроссовер. От наезда передним колесом он переворачивается. За рулём, по словам очевидца, была девушка, она не пострадала.
Образовался небольшой затор. В целом загруженность дорог, по данным на 10:35, составляет обычные для этого времени суток 4 балла по шкале «Яндекса». Утренний максимум тоже оказался типичным — 6 баллов.