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    Кувырок из-за внезапного перестроения на Витебском попал на видео

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    8 комментариев

    Движение по Витебскому проспекту утром 1 марта затрудняет ДТП. Переворот кроссовера зафиксировал видеорегистратор очевидца.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как из среднего ряда в правый перестраивается автомобиль и об него «спотыкается» кроссовер. От наезда передним колесом он переворачивается. За рулём, по словам очевидца, была девушка, она не пострадала.

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    Образовался небольшой затор. В целом загруженность дорог, по данным на 10:35, составляет обычные для этого времени суток 4 балла по шкале «Яндекса». Утренний максимум тоже оказался типичным — 6 баллов.

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