Автобус покатился вниз по склону прямо в пробку. Полиция Владивостока показала ДТП без водителя

Полиция Приморья показывает, как произошло ДТП со зданием во Владивостоке. Автобус без водителя проехал довольно большое расстояние. Это был час пик, машин и пешеходов было много, и просто удивительно, что никто не пострадал.
ДТП случилось 1 марта около 9:30 по местному времени на Океанском проспекте, 7. По данным УМВД, водитель (местный житель) вышел из автобуса на остановке и «не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта». Автобус покатился по склону вниз задним ходом. Водители, подъезжавшие к этому участку, смогли разъехаться и очистить дорогу. В итоге автобус увело к тротуару, где он врезался в здание суда.
В отношении водителя автобуса составлен протокол за нарушение правил остановки и стоянки (часть 1 статьи 12.19 КоАП РФ), назначен ряд исследований.