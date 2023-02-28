ВТБ предлагает запустить в России «детские депозиты»: их будут пополнять родители вместе с государством

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Совместное накопление средств с государством позволит родителям сформировать к совершеннолетию «семейный капитал». Об этой инициативе он заявил на Финансовом форуме РСПП.
«При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам, — пояснил Андрей Костин. — Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал».
Сейчас подобных сберегательных «детских» инструментов для формирования финансового капитала для детей в России нет. В ВТБ предлагают устанавливать срок вклада индивидуально, например до наступления совершеннолетия с возможностью досрочного расторжения, если средства потребуется потратить на ребенка — например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.
Государство может не только софинансировать взносы, но и субсидировать повышение процентной ставки по таким депозитам или предоставление налоговых льгот, например не взимать налоги с процентов по депозиту или предоставлять налоговый вычет на средства, внесенные на вклад родителями. В качестве дополнительных мер поддержки может применяться 100%-ное покрытие суммы депозита в Системе страхования вкладов, а также снижение либо обнуление размера страховой выплаты для банков по этому продукту.
«Конкретные условия и параметры в случае запуска «детских вкладов» будут устанавливаться регулятором, — сказал Андрей Костин. — После принятия решения о запуске продукта на государственном уровне ВТБ готов будет запустить его для своих клиентов в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», реализуемой в нашем банке с 2022 года».