ВТБ предлагает запустить в России «детские депозиты»: их будут пополнять родители вместе с государством

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Совместное накопление средств с государством позволит родителям сформировать к совершеннолетию «семейный капитал». Об этой инициативе он заявил на Финансовом форуме РСПП.

«При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам, — пояснил Андрей Костин. — Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал».

Сейчас подобных сберегательных «детских» инструментов для формирования финансового капитала для детей в России нет. В ВТБ предлагают устанавливать срок вклада индивидуально, например до наступления совершеннолетия с возможностью досрочного расторжения, если средства потребуется потратить на ребенка — например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.