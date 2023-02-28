В России за сутки упали шесть беспилотников: новости СВО за 28 февраля

За сутки в России упало несколько беспилотников Фото: «ЧП Москва» / T.me Поделиться Поделиться





Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 февраля.



Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ 28 февраля, заявил, что за 2022 год в стране выросло количество террористических преступлений. — Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы — мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов своих старых друзей так называемых, в кавычках, на нашей территории. А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было — и сейчас так, — заявил президент.

Путин отметил, что противодействие террористической угрозе по-прежнему остается актуальной задачей, и наметил приоритеты для ФСБ на 2023 год: продолжить оказывать содействие ВС РФ и Росгвардии в решении задач СВО; уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой; поставить на особый контроль пограничной службы российско-украинский участок государственной границы.

— Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов, — обратился Путин к сотрудникам ФСБ. — Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали против России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать.

В Минобороны отчитались о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае и Адыгее

В Минобороны РФ заявили, что военные пресекли попытку удара украинских беспилотников по объектам в Краснодарском крае и Адыгее. — 28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, — говорится в сообщении ведомства. — Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

Беспилотник рухнул в Подмосковье недалеко от объекта «Газпрома» В Подмосковье упал беспилотник. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, это случилось около деревни Губастово, в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции. — Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал, — написал Воробьев у себя в Telegram-канале. — Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает. По данным издания MSK1.RU, беспилотник упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», которая относится к ведению «Газпрома». В нефтегазовой компании также подтвердили падение БПЛА и сообщили, что это никак не повлияло на инфраструктуру.

Обломки трех беспилотников нашли в Белгороде

Еще о трех упавших беспилотниках сообщили из Белгородской области. Их обломки были найдены на улицах города. По данным мэра Белгорода, Валентина Демидова, один БПЛА залетел в окно квартиры: «Людей перевезли в безопасное место». Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в результате инцидентов пострадавших нет, однако местами были выбиты окна и повреждены автомобили.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Решение о возобновлении участия страны в ДСНВ сможет принять также глава государства. О том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. При этом он подчеркнул, что Россия из договора не выходит и вернется к обсуждению этого вопроса, когда поймет, чего хотят страны Североатлантического альянса и как учитывать их стратегические арсеналы.

Позже Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму, и та его единогласно одобрила. — Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положения договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности, — говорилось в пояснительной записке. Ранее мы коротко и простыми словами объясняли, что такое ДСНВ, участие в котором приостановила Россия. Владельца «Википедии» оштрафовали на $ 2 млн за статьи о ВС РФ Владельца «Википедии» Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона долларов из-за статей о воинских частях России и СВО. Как сообщает пресс-служба Таганского районного суда, Wikimedia Foundation признали виновной в «неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации».

ТАСС, ссылаясь на материалы дела, уточняет, что «Википедия» ранее опубликовала статьи о трех мотострелковых бригадах и о боевых действиях на территории Украины. Роскомнадзор потребовал эти статьи удалить (в них, по мнению ведомства, есть сведения, которые «вредят обороноспособности России», и недостоверная информация), но Wikimedia Foundation этого не сделала. Финляндия начала строить забор на границе с Россией В районе Иматра в Финляндии построят забор на границе с Россией. Как сообщает портал телерадиовещания Yle, работы на трехкилометровом тестовом участке начались в понедельник, 27 февраля. В начале недели здесь выкорчевали деревья по обеим сторонам пограничного перехода. Рядом с ограждением построят дорогу для пограничных патрулей и ремонтных работ. Ожидается, что работы завершатся к концу июня, а в ближайшие несколько лет вдоль границы в общей сложности возведут около 200 километров заграждений. Это примерно 15% от всей длины финляндско-российской границы. Цель строительства — затруднить нежелательное пересечение границы.

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации. Как сообщает ТАСС, за включение отдали свои голоса 29 делегатов генассамблеи организации. Еще шестеро воздержались, один проголосовал против. 28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. 16 марта сборным России и Белоруссии запретили участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Путин подписал закон о запрете иностранных слов Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют аналогов в русском языке. Ограничения будут действовать только в тех случаях, когда русский язык употребляется в качестве государственного — то есть они коснутся в первую очередь чиновников. Согласно законопроекту, который ранее приняла Госдума, федеральные органы власти должны будут проводить лингвистическую экспертизу текстов проектов нормативных правовых актов, чтобы убедиться: они соответствуют всем актуальным литературным нормам.