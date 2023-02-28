«Попытки активизировать эту мразь на нашей земле». Путин призвал пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть общество РФ

Спецслужбы должны выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть российское общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Об этом 28 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ.



«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал президент.

Он отметил, что число экстремистских преступлений за прошлый год выросло. Путин также призвал продолжить работу по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и соцсети для пропаганды идеологии терроризма и пытается вовлечь россиян в террористические группировки. Особое внимание — на молодежь.