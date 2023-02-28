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    Пулково открылось - что это было?

    Больше всего жилья комфорт-класса купили в Красносельском районе. В лидерах студии и однушки

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    В 2022 году Красносельский район стал самым популярным среди покупателей квартир в новостройках комфорт-класса в Санкт-Петербурге. По итогам продаж «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group), на квартиры в этом районе пришлось 26% в структуре спроса.

    На втором месте по популярности Приморский район с долей в 19%, на третьем — Московский район и 14%.

    Как уточняют аналитики, чаще всего в новостройках комфорт-класса покупали малогабаритные квартиры — студии площадью 20–25 кв. м и однокомнатные квартиры площадью 30–35 кв. м. Средняя площадь проданной квартиры составила 37 «квадратов».

    — По итогам 2022 года вырос спрос на малоэтажные проекты, — уточняет Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургской Недвижимости». — Так, относительно предыдущего года доля малоэтажных жилых комплексов выросла с 19% до 29%.

    Большинство квартир в комфорт-классе покупали в ипотеку — 86%. Средняя сумма кредита в 2022 году выросла по отношению к предыдущему году и составила 5,8 млн рублей, а средний срок кредита в конце прошлого года достиг 25 лет, хотя в 2021 году он составлял ­­­­20 лет. При этом более 70% покупателей оформляли кредит на максимальный срок в 25–30 лет.

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