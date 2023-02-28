«Снова вместе»: «Ледниковый период» соберет звезд на льду Петербурга

«Ледниковый период. Снова вместе» — так называется гала-шоу Ильи Авербуха, которое пройдет 8 марта СК «Юбилейный». По традиции после окончания сезона телепроекта действующие спортсмены и звездные гости вживую показывают лучшие номера.
В этом году на лед «Юбилейного» выйдут звезды фигурного катания: Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артем Федорченко, Иван Букин. Вместе с ними выступят: Алла Михеева, Иван Скобрев, Федор Федотов, Лиза Арзамасова и другие звезды «Ледникового периода 2022». Особенностью шоу в Петербурге станет живое музыкальное сопровождение — номера фигуристов озвучат Евгения Рябцева и Александр Панайотов, который споет в «Юбилейном» свои хиты «Непобедимый», «Да», «Зачем тебе я».
Сезон-2022 прошел под девизом «Снова вместе» — в нем вновь встретились и объединились два мощных тренерских штаба: Ильи Авербуха и Александра Жулина. Под их руководством команды поразили зрителей высокой техникой катания и артистичностью номеров, каждый из которых представлял собой настоящую новеллу на льду — как правило, про любовь.
Также на шоу ожидаются специальные гости: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Начало в 19:00. 0+
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