«Гелендваген» с «запаской» в виде «Смарта» привлек внимание ростовчан, но не ГИБДД

Необычный способ перевозки автомобиля заметили прохожие и водители в Ростове-на-Дону. Внедорожник «Мерседес» катал своего миниатюрного собрата на крыше. В ГИБДД не усмотрели в этом нарушения.



Кадры из Ростова-на-Дону с Mercedes Gelendwagen с автомобилем Smart на крыше разлетаются по интернету. Накануне, 27 февраля, его заметили на Социалистической улице в Ростове-на-Дону, сообщил 161.RU. Видели его и на других улицах города. Судя по фото в группе «Авторынок Новочеркасск», водитель «Гелендвагена» катается так уже не первый день. Кого-то эта выходка насмешила, кого-то возмутила, но дорожные инспекторы нарушения ПДД в ней не усмотрели.



«Правилами дорожного движения РФ допускается перевозка грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на 1 метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту — допускается не более 4 метров », — ответили в ГИБДД Ростовской области на запрос РИА Новости 28 февраля.

