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    «Гелендваген» с «запаской» в виде «Смарта» привлек внимание ростовчан, но не ГИБДД

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    Необычный способ перевозки автомобиля заметили прохожие и водители в Ростове-на-Дону. Внедорожник «Мерседес» катал своего миниатюрного собрата на крыше. В ГИБДД не усмотрели в этом нарушения.

    Фото: Ростов-на-Дону | 161.RU
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    Кадры из Ростова-на-Дону с Mercedes Gelendwagen с автомобилем Smart на крыше разлетаются по интернету. Накануне, 27 февраля, его заметили на Социалистической улице в Ростове-на-Дону, сообщил 161.RU. Видели его и на других улицах города. Судя по фото в группе «Авторынок Новочеркасск», водитель «Гелендвагена» катается так уже не первый день. Кого-то эта выходка насмешила, кого-то возмутила, но дорожные инспекторы нарушения ПДД в ней не усмотрели.

    «Правилами дорожного движения РФ допускается перевозка грузов, не выступающих за габариты транспортного средства спереди и сзади не более чем на 1 метр или сбоку не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, допустимые габариты с перевозимым грузом в высоту — допускается не более 4 метров», — ответили в ГИБДД Ростовской области на запрос РИА Новости 28 февраля.

    В ведомстве уточнили, что если бы машину остановили инспекторы и при замере там оказалось больше 4 метров от земли, то водителя привлекли бы к ответственности, но, «скорее всего», столько там не будет. Вид же перевозимого груза правилами не регламентируется.

    Фото: Ростов-на-Дону | 161.RU

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    ПДДРостов-на-ДонуПеревозка грузов
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