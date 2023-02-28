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    Сбой в метро: на «Пионерской» людей высадили из поезда

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    3 комментария

    О сбое в петербургском метрополитене сообщают читатели «Фонтанки» утром 28 февраля.

    Около 8:55 на станции «Пионерская» всех пассажиров высадили из поезда, рассказывает читатель Илья.

    Фото: читатель «Фонтанки» Илья
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    «В туннеле между «Просвещения» и «Озерками» стояли три минуты. Машинист сказал: форточки открыть всем, для вентиляции. Я спросил через связь «пассажир — машинист», через сколько поедем. Машинист ответил, что поедем через три минуты. Поехали и вправду через три минуты», — добавляет Юрий.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что причиной стала техническая неисправность состава. Пассажиры уехали на следующем составе.

    Фото: читатель «Фонтанки» Илья

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    Комментарии 3

    Гость28 Фев 2023 в 10:21
    Зато жетоны по 70 рублей
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