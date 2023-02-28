Сбой в метро: на «Пионерской» людей высадили из поезда

О сбое в петербургском метрополитене сообщают читатели «Фонтанки» утром 28 февраля.
Около 8:55 на станции «Пионерская» всех пассажиров высадили из поезда, рассказывает читатель Илья.
«В туннеле между «Просвещения» и «Озерками» стояли три минуты. Машинист сказал: форточки открыть всем, для вентиляции. Я спросил через связь «пассажир — машинист», через сколько поедем. Машинист ответил, что поедем через три минуты. Поехали и вправду через три минуты», — добавляет Юрий.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что причиной стала техническая неисправность состава. Пассажиры уехали на следующем составе.