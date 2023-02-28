«Рендж Ровер» на «Коле» выехал на встречку. В «Нексии» погибли отец и сын, мать и дочь в больнице

Страшное ДТП произошло минувшим вечером в Волховском районе Ленобласти. Разрушена семья.
Как сообщает 28 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, трагедия случилась вчера около 22:20 на 100-м километре автомобильной дороги «Кола» (Мурманское шоссе). По предварительной версии, 45-летний мужчина на «Рендж Ровере», ехавший из Петербурга, при обгоне выскочил на встречную полосу и врезался в «Дэу Нексию».
В «Нексии» двое погибли и двое пострадали. На месте скончались 35-летний водитель и его 2-летний сын. 26-летняя супруга доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, а 7-летняя дочь — в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД). Полиция проводит проверку по факту ДТП.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции», — отчитывается Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Волховская городская прокуратура поставила на контроль ход проведения следственных и процессуальных действий по факту ДТП, сообщает областная прокуратура.