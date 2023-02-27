В Териберке ветер переворачивает машины, дороги закрыты. Петербургу тоже повысили уровень погодной опасности

Из-за сильного ветра и метели дорожникам пришлось закрыть две трассы к Териберке вечером 27 февраля, пишут местные СМИ. Очевидцы выкладывают фото, на которых засняты перевернутые машины.

Сильный ветер накрыл всю территорию Мурманской области, но особенно тяжко на севере. Туристов попросили покинуть Териберку.

Не лучше ситуация и в Норвегии, днем там на горной дороге ветром снесло с трассы фуру, пишет NRK.

Под вечер сильнее стало дуть и в Мурманске, порывы достигают 23 метров в секунду.