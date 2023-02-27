В Териберке ветер переворачивает машины, дороги закрыты. Петербургу тоже повысили уровень погодной опасности

Сильный ветер накрыл всю территорию Мурманской области, но особенно тяжко на севере. Туристов попросили покинуть Териберку.
Из-за сильного ветра и метели дорожникам пришлось закрыть две трассы к Териберке вечером 27 февраля, пишут местные СМИ. Очевидцы выкладывают фото, на которых засняты перевернутые машины.
Не лучше ситуация и в Норвегии, днем там на горной дороге ветром снесло с трассы фуру, пишет NRK.
Под вечер сильнее стало дуть и в Мурманске, порывы достигают 23 метров в секунду.
Петербургу тоже велено приготовиться. По прогнозам синоптиков, на город идет циклон и несет потепление, снег и ветер до 15 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности.