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    В Териберке ветер переворачивает машины, дороги закрыты. Петербургу тоже повысили уровень погодной опасности

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    Сильный ветер накрыл всю территорию Мурманской области, но особенно тяжко на севере. Туристов попросили покинуть Териберку.

    Из-за сильного ветра и метели дорожникам пришлось закрыть две трассы к Териберке вечером 27 февраля, пишут местные СМИ. Очевидцы выкладывают фото, на которых засняты перевернутые машины.

    Не лучше ситуация и в Норвегии, днем там на горной дороге ветром снесло с трассы фуру, пишет NRK.

    Под вечер сильнее стало дуть и в Мурманске, порывы достигают 23 метров в секунду.

    Петербургу тоже велено приготовиться. По прогнозам синоптиков, на город идет циклон и несет потепление, снег и ветер до 15 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

    © Фонтанка.Ру

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