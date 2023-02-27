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    «Формирует обстоятельства для депопуляции населения». В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

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    В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения среди детей пропаганды «добровольного отказа от рождения детей». Соответствующий документ 27 февраля был опубликован в электронной базе данных.

    «Пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке.

    В качестве авторов указаны депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и Госсобрание Башкортостана. Изменения предлагают внести во вторую и пятую статьи Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

    Это уже второй по счёту законопроект на тему запрета распространения информации об идеологии чайлдфри, который вносят Аиткулова и Курултай Башкортостана. В прошлом году речь шла о пятой статье ФЗ. Документ тогда не поддержало правительство, а профильный комитет (по вопросам семьи, женщин и детей) отправлял инициативу на доработку.

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