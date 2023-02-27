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    В Ростовской области 17-летний подросток поссорился с матерью и забил её ножом до смерти

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    Житель хутора Быстрянский в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом 27 февраля говорится на сайте регионального управления СК.

    По версии следствия, в ночь с 25 на 26 февраля подросток поссорился с матерью и взялся за нож. Женщина скончалась на месте от множественных ранений.

    Во время допроса, который следователь проводил вместе с психологом, законным представителем и защитником юноши, последний признал вину в преступлении и подробно рассказал, как его совершал.

    Подозреваемого задержали. В суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По данным «Ленты.ру», ранее семья не состояла на учёта. Проблем с законом у молодого человека также не было.

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