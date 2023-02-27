Штрафы для проституток и одиночество. Петербургские суды рассказали, чем занимались в прошлом году

Судебная система Петербурга подвела итоги работы за 2022 год. О них в цифрах 27 февраля сообщает объединённая пресс-служба.
Районные суды и мировые судьи за 2022 год рассмотрели 1 039 445 дел и 142 386 материалов — это на 16% больше, чем в 21-м.
Процент осуждённых к реальному лишению свободы в Петербурге, по словам председателя Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова, ниже среднего по России. Об этом он заявил на годовом совещании.
«Необходимо обратить внимание на такой альтернативный вид наказаний, как принудительные работы. За прошлый год они были назначены только шести лицам. Пусть заглаживают свою вину трудом», — добавил председатель.
В пользу сотрудников взыскали больше 135 миллионов не выплаченной заработной платы. Увеличилось число разводов: в 2021 году их было 11 205, а в минувшем стало почти на полторы тысячи больше.
«Взяточники с высшим образованием», рассказали в пресс-службе, осуждены суммарно на 570 лет. Внимание привлекли и представительницы «первой древнейшей», которые принесли бюджету полмиллиона рублей.
По статье о дискредитации российской армии к ответственности привлекли 196 человек, они должны казне 6,7 млн рублей. За митинги (20.2 и 20.2.2 КоАП РФ) привлечены 4 776 протестовавших, общая сумма денежного наказания составила более 37 миллионов.
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