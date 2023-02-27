Вспышки на Солнце сильно возмутили Землю. Петербуржцы готовятся «ловить» северное сияние

Сильная магнитная буря крепчает 27 февраля. «Штормить» будет еще сутки.

На прогноз от лаборатории солнечной астрономии обратил внимание специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, магнитное поле Земли растревожили вспышки на Солнце. Пока что до планеты дошло эхо только первого взрыва.

«Возмущения, связанные со вторым событием, должны дойти в течение суток. Исходя из этого, прекращения геомагнитного шторма не ожидается как минимум в течение ближайших 24 часов», — добавил специалист.

Синоптик также ответил на вопрос подписчика о том, возможно ли грядущей ночью наблюдать северное сияние в окресностях Петербурга. Леус ответил положительно, тем более что прошлую ночь охотники за «огнями Авроры» смогли сделать множество шикарных кадров — например, в Кронштадте.