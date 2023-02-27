Чтобы не мучился. Вологжанин приговорен за убийство из сострадания

Житель Вологодской области приговорен к колонии строгого режима за то, что из жалости зарезал соседа. Тот «жил плохо», и у него были «проблемы с головой».
О решении суда пишет объединенная пресс-служба судов региона 27 февраля. 24-летний житель поселка Красота убил соседа в конце января прошлого года. Предварительно ныне осужденный выпил и взял из дома нож. Сосед скончался от последствий 18 ножевых ран на руках и туловище.
В суде молодой человек говорить отказался, но были зачитаны его показания следователю. Сосед страдал психическим расстройством и, по словам осужденного, плохо жил, так что убийство было задумано как избавление от страданий.
Подсудимый также добавил, что испытывал к соседу только жалость, каких-либо ссор, споров и конфликтов между мужчинами не было.
Суд расценил действия вологжанина как преступление, искупить которое помогут 8,5 года колонии и полмиллиона в качестве компенсации морального вреда сестре убитого.