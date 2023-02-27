Чтобы не мучился. Вологжанин приговорен за убийство из сострадания

Житель Вологодской области приговорен к колонии строгого режима за то, что из жалости зарезал соседа. Тот «жил плохо», и у него были «проблемы с головой».

О решении суда пишет объединенная пресс-служба судов региона 27 февраля. 24-летний житель поселка Красота убил соседа в конце января прошлого года. Предварительно ныне осужденный выпил и взял из дома нож. Сосед скончался от последствий 18 ножевых ран на руках и туловище.

В суде молодой человек говорить отказался, но были зачитаны его показания следователю. Сосед страдал психическим расстройством и, по словам осужденного, плохо жил, так что убийство было задумано как избавление от страданий.