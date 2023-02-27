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    Ювелирный занос в Петербурге попал на видео

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    1 комментарий

    Удивительный маневр зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, видео публикует 27 февраля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Судя по дате на регистраторе, это произошло вчера, 26-го числа, в 17:22. Красную «японку» во время поворота налево заносит, и она финиширует вплотную к стоящей на светофоре «Киа». Однако касания, судя по всему, не случилось: через несколько секунд машины продолжили свой путь.

    «Ювелир», — шутят в комментариях.

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