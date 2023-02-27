Ювелирный занос в Петербурге попал на видео

Удивительный маневр зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, видео публикует 27 февраля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по дате на регистраторе, это произошло вчера,
«Ювелир», — шутят в комментариях.
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Удивительный маневр зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, видео публикует 27 февраля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по дате на регистраторе, это произошло вчера,
«Ювелир», — шутят в комментариях.
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