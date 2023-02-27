Не только на фигурном катании. Посмотрите, как болельщики в Турции необычно поддержали детей

Автор: Gazete Duvar / YouTube
Необычную акцию провели футбольные болельщики в Турции в поддержку детей, пострадавших от землетрясений в стране. Во время матча между «Бешикташем» и «Антальяспором», прошедшим накануне, поле оказалось засыпано игрушками. Об этом 27 февраля сообщает CNN.
Игра была остановлена спустя 4 минуты 17 секунд после стартового свистка. Ровно в 04:17 по местному времени 6 февраля произошло первое из серии разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
Во время остановки игры болельщики в буквальном смысле засыпали футбольное поле плюшевыми мишками и другими мягкими игрушками. Все будут переданы детям, пострадавшим от землетрясений.
Собирать игрушки помогали игроки. В то же время на экране табло мигали номерные знаки 11 провинций, пострадавших от землетрясений.
Землетрясения в Турции продолжаются до сих пор.
Последнее на данный момент было зафиксировано около полудня 27 февраля в районе Ешилюрт в Малатье. Смертельные травмы получил один человек, еще 69 были доставлены в стационары.
Первые серьезные толчки были зафиксированы ночью и днем 6 февраля. Землетрясения ощущались не только на юго-востоке Турции, но и в Сирии. Количество погибших, по официальным данным, превысило 45 000 человек.