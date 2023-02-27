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    Не только на фигурном катании. Посмотрите, как болельщики в Турции необычно поддержали детей

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    Автор: Gazete Duvar / YouTube

    Необычную акцию провели футбольные болельщики в Турции в поддержку детей, пострадавших от землетрясений в стране. Во время матча между «Бешикташем» и «Антальяспором», прошедшим накануне, поле оказалось засыпано игрушками. Об этом 27 февраля сообщает CNN.

    Игра была остановлена спустя 4 минуты 17 секунд после стартового свистка. Ровно в 04:17 по местному времени 6 февраля произошло первое из серии разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

    Во время остановки игры болельщики в буквальном смысле засыпали футбольное поле плюшевыми мишками и другими мягкими игрушками. Все будут переданы детям, пострадавшим от землетрясений.

    Собирать игрушки помогали игроки. В то же время на экране табло мигали номерные знаки 11 провинций, пострадавших от землетрясений.

    Землетрясения в Турции продолжаются до сих пор.

    Последнее на данный момент было зафиксировано около полудня 27 февраля в районе Ешилюрт в Малатье. Смертельные травмы получил один человек, еще 69 были доставлены в стационары.

    Первые серьезные толчки были зафиксированы ночью и днем 6 февраля. Землетрясения ощущались не только на юго-востоке Турции, но и в Сирии. Количество погибших, по официальным данным, превысило 45 000 человек.

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    ТурцияЗемлетрясениеБолельщики
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