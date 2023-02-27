Не только на фигурном катании. Посмотрите, как болельщики в Турции необычно поддержали детей

Автор: Gazete Duvar / YouTube

Необычную акцию провели футбольные болельщики в Турции в поддержку детей, пострадавших от землетрясений в стране. Во время матча между «Бешикташем» и «Антальяспором», прошедшим накануне, поле оказалось засыпано игрушками. Об этом 27 февраля сообщает CNN.



Игра была остановлена спустя 4 минуты 17 секунд после стартового свистка. Ровно в 04:17 по местному времени 6 февраля произошло первое из серии разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. Во время остановки игры болельщики в буквальном смысле засыпали футбольное поле плюшевыми мишками и другими мягкими игрушками. Все будут переданы детям, пострадавшим от землетрясений.

Собирать игрушки помогали игроки. В то же время на экране табло мигали номерные знаки 11 провинций, пострадавших от землетрясений.