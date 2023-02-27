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    Через два года после задержания участников «Сети»* в Петербурге и Пензе ФСБ возбудила дело о создании ячейки в Москве

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    Сотрудники ФСБ России провели обыски у возможных участников ячейки террористической группы «Сеть» и их родственников в Москве.

    Оперативно-следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает ТАСС 27 февраля.

    Дело, по предварительной информации, было возбуждено в том числе и благодаря показаниям ранее осужденных по делу «Сети», которые были этапированы из колонии в Москву. Якобы они сообщили, что осужденный ранее за поджог аспиранта МГУ Азата Мифтахова как раз входил в столичную ячейку.

    По данным ФСБ, признанная в РФ террористической межрегиональная организация «Сеть» планировала теракты перед выборами президента РФ и чемпионатом мира по футболу в 2018 году, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов изъяли взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины. Организация была создана в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.

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    * Сообщество «Сеть» признано террористическим по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019. Приговор вступил в силу 14.03.2019.

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