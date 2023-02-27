Через два года после задержания участников «Сети»* в Петербурге и Пензе ФСБ возбудила дело о создании ячейки в Москве

Сотрудники ФСБ России провели обыски у возможных участников ячейки террористической группы «Сеть» и их родственников в Москве.
Оперативно-следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает ТАСС 27 февраля.
Дело, по предварительной информации, было возбуждено в том числе и благодаря показаниям ранее осужденных по делу «Сети», которые были этапированы из колонии в Москву. Якобы они сообщили, что осужденный ранее за поджог аспиранта МГУ Азата Мифтахова как раз входил в столичную ячейку.