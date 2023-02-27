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    Доброволец из-под Выборга погиб в ходе боевых действий на Украине

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    Доброволец из Выборгского района Ленинградской области погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 27 февраля сообщает администрация Выборгского района Ленобласти.

    Максиму Вершинину было 43 года. Он погиб 30 января при выполнении спецзадачи. Церемония прощания состоялась 25 февраля в поселке Гончарово.

    На ней присутствовали родственники, друзья, бывшие одноклассники, коллеги и сослуживцы. Соболезнования близким погибшего выразили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации района Валерий Савинов.

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