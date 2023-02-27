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    Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в попытке поджога здания Росгвардии

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    Красногвардейский райсуд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного накануне Алексея Баранова. Его обвиняют в январском поджоге здания вневедомственной охраны.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 февраля, сам пожар произошел 18 января этого года на Заневском проспекте. Там в период времени с 20 часов вечера до 8 утра, по версии следствия, Баранов разбил стекло в здании УВО Росгвардии. Окно было в помещении вещевого склада. Внутрь обвиняемый якобы залил горючую жидкость, но довести умысел до конца не успел.

    Ущерб составил около 58 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

    Баранова задержали накануне. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

    В суде было озвучено, что Баранов также является фигурантом двух дел: о поджоге двух машин и попытке поджога машин полиции.

    Мужчину отправили в СИЗО до середины апреля.

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