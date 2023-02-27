Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в попытке поджога здания Росгвардии

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 февраля, сам пожар произошел 18 января этого года на Заневском проспекте. Там в период времени с 20 часов вечера до 8 утра, по версии следствия, Баранов разбил стекло в здании УВО Росгвардии. Окно было в помещении вещевого склада. Внутрь обвиняемый якобы залил горючую жидкость, но довести умысел до конца не успел.

Красногвардейский райсуд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении задержанного накануне Алексея Баранова. Его обвиняют в январском поджоге здания вневедомственной охраны.

Ущерб составил около 58 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».



Баранова задержали накануне. В тот же день ему было предъявлено обвинение.



В суде было озвучено, что Баранов также является фигурантом двух дел: о поджоге двух машин и попытке поджога машин полиции.

