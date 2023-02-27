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    Аналог IKEA из соседней страны собирается в Россию. Пока в планах — 10 московских магазинов

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    Белорусская компания Swed House, продукция которой похожа на товары шведской IKEA, может в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве, а затем 50 по всей России. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.

    «Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — рассказал он.

    По его словам, у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Товары по ассортименту похожи на «икеевские», некоторые дешевле. Swed House намерен использовать шанс занять освободившуюся нишу, и Союз торговых центров ведёт переговоры о возможном открытии торговых точек в «Мегах».

    «Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить», — отметил Шакиров.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома — с 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов, а в 2022 году остановила продажи. Покупатели нашлись для всех трёх фабрик «ИКЕА Индастри», расположенных в России, в том числе в Ленинградской области. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».



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    Комментарии 29

    Гость27 Фев 2023 в 12:19
    Шило на мыло.
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