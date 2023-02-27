Аналог IKEA из соседней страны собирается в Россию. Пока в планах — 10 московских магазинов

Белорусская компания Swed House, продукция которой похожа на товары шведской IKEA, может в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве, а затем 50 по всей России. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.



«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — рассказал он.



По его словам, у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Товары по ассортименту похожи на «икеевские», некоторые дешевле. Swed House намерен использовать шанс занять освободившуюся нишу, и Союз торговых центров ведёт переговоры о возможном открытии торговых точек в «Мегах».

