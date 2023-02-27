    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Спецоперация на Украине

    Добровольцы получили право на бесплатный проезд: новости СВО за 27 февраля

    Что произошло за последние сутки

    907
    обсудить
    Добровольцы смогут бесплатно добираться до мест, где располагаются их формирования
    Добровольцы смогут бесплатно добираться до мест, где располагаются их формированияФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 февраля.

    Добровольцы получили право на бесплатный проезд (но есть нюанс)

    Россияне, находящиеся в добровольческих формированиях, получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован на портале нормативно-правовой информации. Добровольцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда, когда прибывают к местонахождению своего формирования, при выполнении боевых задач или для направления на лечение, реабилитацию и освидетельствование. Также этим правом можно воспользоваться, возвращаясь домой после исключения из формирования.

    Мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, хотят освободить от госпошлины за восстановление паспорта

    Группа членов комитета Совфеда по экономической политике внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от госпошлины за выдачу российского паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность. Но не для всех, а только для участников СВО — мобилизованных и добровольцев. Законопроект также предполагает отмену госпошлины для этих категорий при выдаче водительских прав.

    В настоящий момент госпошлина за выдачу нового паспорта взамен утраченного составляет полторы тысячи рублей. За выдачу новых водительских прав взамен утраченных или испорченных придется заплатить еще больше — две тысячи рублей. В пояснительной записке указано — поводом для такого предложения стал тот факт, что паспорта и водительские права участников СВО могут теряться или портиться в ходе боевых действий либо при перевозке в больницы, госпитали или другие медицинские организации.

    — Освобождение от уплаты государственной пошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки, — указано в документе.

    Сотрудники ФСБ задержали севастопольцев, завербованных спецслужбами Украины

    В ФСБ сообщили о задержании двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины. По данным ведомства, они были наводчиками на военные объекты.

    — Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Под подозрение попали два жителя Севастополя 27 и 43 лет, которые по собственной инициативе установили связь со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, они хотели получить денежное вознаграждение за передачу данных о расположении объектов Минобороны.

    Глава Минпросвещения рассказал, чему посвящены «Разговоры о важном»

    Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что внеурочные занятия «Разговоры о важном» посвящены ценностям из стратегии национальной безопасности. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

    — Взяли стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные духовно-нравственные ценности, и каждый урок фактически посвящен той или иной ценности, — отметил министр.

    Также Кравцов подчеркнул, что «Разговоры о важном» — не политинформация, как было в советское время. Напомним, новый учебный предмет ввели в российских школах с сентября прошлого года. Соответствующий урок проходит первым по понедельникам, после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час.

    В Москве откроют магазины белорусского аналога IKEA

    Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что в Москве откроют магазины белорусского аналога IKEA — Swed House. По его словам, в ближайшие годы в России планируется открыть до 50 магазинов Swed House. Также союз ведет переговоры, чтобы белорусская компания стала арендатором торговых центров «МЕГА».

    — Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тысячи квадратных метров, — сообщил Булат Шакиров.

    Шакиров добавил, что у Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае, она производит мебель, текстиль, товары для дома, схожие по ассортименту и перечню с продукцией IKEA. Некоторые товары белорусской сети, по его словам, стоят дешевле, чем в IKEA. Шведская компания IKEA закрыла магазины в России в марте 2022 года. Сообщалось, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет.

    Добровольцы смогут бесплатно добираться до мест, где располагаются их формирования
    Добровольцы смогут бесплатно добираться до мест, где располагаются их формированияФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    По теме

    МинпросвещенияРоссияУкраинаФСББесплатный проездДобровольцыСпецоперацияДиверсияСергей КравцовРазговоры о важномМобилизованныеПаспорт РФ

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close