Добровольцы получили право на бесплатный проезд: новости СВО за 27 февраля

Добровольцы смогут бесплатно добираться до мест, где располагаются их формирования Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 февраля.



Добровольцы получили право на бесплатный проезд (но есть нюанс) Россияне, находящиеся в добровольческих формированиях, получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован на портале нормативно-правовой информации. Добровольцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда, когда прибывают к местонахождению своего формирования, при выполнении боевых задач или для направления на лечение, реабилитацию и освидетельствование. Также этим правом можно воспользоваться, возвращаясь домой после исключения из формирования.

Мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, хотят освободить от госпошлины за восстановление паспорта Группа членов комитета Совфеда по экономической политике внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от госпошлины за выдачу российского паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность. Но не для всех, а только для участников СВО — мобилизованных и добровольцев. Законопроект также предполагает отмену госпошлины для этих категорий при выдаче водительских прав. В настоящий момент госпошлина за выдачу нового паспорта взамен утраченного составляет полторы тысячи рублей. За выдачу новых водительских прав взамен утраченных или испорченных придется заплатить еще больше — две тысячи рублей. В пояснительной записке указано — поводом для такого предложения стал тот факт, что паспорта и водительские права участников СВО могут теряться или портиться в ходе боевых действий либо при перевозке в больницы, госпитали или другие медицинские организации.

— Освобождение от уплаты государственной пошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки, — указано в документе. Сотрудники ФСБ задержали севастопольцев, завербованных спецслужбами Украины

В ФСБ сообщили о задержании двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины. По данным ведомства, они были наводчиками на военные объекты.



— Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



Под подозрение попали два жителя Севастополя 27 и 43 лет, которые по собственной инициативе установили связь со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, они хотели получить денежное вознаграждение за передачу данных о расположении объектов Минобороны.

Глава Минпросвещения рассказал, чему посвящены «Разговоры о важном» Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что внеурочные занятия «Разговоры о важном» посвящены ценностям из стратегии национальной безопасности. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда». — Взяли стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные духовно-нравственные ценности, и каждый урок фактически посвящен той или иной ценности, — отметил министр.



Также Кравцов подчеркнул, что «Разговоры о важном» — не политинформация, как было в советское время. Напомним, новый учебный предмет ввели в российских школах с сентября прошлого года. Соответствующий урок проходит первым по понедельникам, после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час.



В Москве откроют магазины белорусского аналога IKEA Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что в Москве откроют магазины белорусского аналога IKEA — Swed House. По его словам, в ближайшие годы в России планируется открыть до 50 магазинов Swed House. Также союз ведет переговоры, чтобы белорусская компания стала арендатором торговых центров «МЕГА». — Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тысячи квадратных метров, — сообщил Булат Шакиров.



Шакиров добавил, что у Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае, она производит мебель, текстиль, товары для дома, схожие по ассортименту и перечню с продукцией IKEA. Некоторые товары белорусской сети, по его словам, стоят дешевле, чем в IKEA. Шведская компания IKEA закрыла магазины в России в марте 2022 года. Сообщалось, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет.

