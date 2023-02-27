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    «Фонтанка» приглашает на бизнес-завтрак «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения»

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    Фото: Freepik.com
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    Городской портал «Фонтанка.ру», сайт о здоровье «Доктор Питер» и коммуникационное агентство Grand Media Service приглашают принять участие в бизнес-завтраке «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения», который состоится 3 марта в Петербурге.

    Бизнес-завтрак пройдет в формате конференции, на которой ведущие эксперты и спикеры таких компаний, как «Яндекс», «ВКонтакте», «Фонтанка.ру», Grand Media Service, АКАР осветят актуальные темы и поделятся успешными практиками.

    Вопросы, которые планируется обсудить:

    • Фарма: особенности продвижения в digital. На какие тренды стоит обратить внимание?
    • Public Performance — новый эффективный инструмент для комплексного продвижения OTC и RX препаратов.
    • Маркировка интернет-рекламы, как избежать рисков?
    • «Доктор Питер»: какие возможности и инструменты помогут эффективно продвигать лекарственные препараты в СМИ?
    • Как эффективно продвигать лекарственные средства в социальных сетях?

    Бизнес-завтрак пройдет 3 марта 2023 года в коворкинге «Ясная Поляна» (ул. Льва Толстого, 1–3), начало в 10:30.

    Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

    Фото: Freepik.com

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