«Фонтанка» приглашает на бизнес-завтрак «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения»

Городской портал «Фонтанка.ру», сайт о здоровье «Доктор Питер» и коммуникационное агентство Grand Media Service приглашают принять участие в бизнес-завтраке «Фармбизнес в новых реалиях — секреты успешного интернет-продвижения», который состоится 3 марта в Петербурге.
Бизнес-завтрак пройдет в формате конференции, на которой ведущие эксперты и спикеры таких компаний, как «Яндекс», «ВКонтакте», «Фонтанка.ру», Grand Media Service, АКАР осветят актуальные темы и поделятся успешными практиками.
Вопросы, которые планируется обсудить:
- Фарма: особенности продвижения в digital. На какие тренды стоит обратить внимание?
- Public Performance — новый эффективный инструмент для комплексного продвижения OTC и RX препаратов.
- Маркировка интернет-рекламы, как избежать рисков?
- «Доктор Питер»: какие возможности и инструменты помогут эффективно продвигать лекарственные препараты в СМИ?
- Как эффективно продвигать лекарственные средства в социальных сетях?
Бизнес-завтрак пройдет 3 марта 2023 года в коворкинге «Ясная Поляна» (ул. Льва Толстого, 1–3), начало в 10:30.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.