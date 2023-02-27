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    Петербургская школьница попала в реанимацию после ссоры в коммуналке. Мать рассказала о попытке суицида

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    Петербургской школьнице понадобилась помощь врачей после домашней ссоры. Ее мать заявила, что девочка пыталась демонстративно совершить суицид.

    Женщина позвонила в полицию прошлым вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 февраля. Патрульно-постовая служба приехала в квартиру дома по проспекту Энергетиков, где нашла 16-летнюю девочку с сильным отравлением.

    Мать школьницы рассказала, что дочь работает продавцом-консультантом в парфюмерном магазине, потому что не поступила в колледж на бюджет. Девочка поссорилась с матерью на кухне коммунальной квартиры и ушла в комнату, где позже ее и нашли в плохом состоянии.

    Ближе к ночи девочку поместили в реанимацию, пациентка была «тяжелой». Известно, что на учетах она не состоит, живет с матерью, без отца.

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