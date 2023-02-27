Пятеро детей отравились угарным газом в Ингушетии из-за неисправной вентиляции

В Карабулаке из-за неисправности в системе вентиляции дома угарным газом отравились пятеро детей и один взрослый. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба МЧС Республики Ингушетия.

Инцидент произошел накануне вечером, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение об отравлении семьи угарным газом.

Пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пострадавший взрослый доставлен в больницу Назрани в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность в системе вентиляции дома.